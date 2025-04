Palermo-Sassuolo: raggiunta quota 18.752 spettatori

Mancano tre giorni a Palermo-Sassuolo, uno dei match-clou della 32esima giornata di campionato, in programma domenica 6 aprile alle ore 15. I neroverdi sono a caccia di una vittoria che potrebbe garantire la promozione matematica in Serie A, dipendente anche da un pareggio o una sconfitta dello Spezia contro la Sampdoria, in campo lo stesso giorno alle 17:15. I rosanero, invece, sono chiamati ad un test importante per dare continuità al successo per 2 a 1 ottenuto contro la Salernitana e per dare un segnale in ottica playoff.

Ci sono, dunque, tutti i presupposti per assistere ad una gara emozionante e di livello, e il pubblico rosanero, come di consueto, sta rispondendo con molta passione. Il Palermo, attraverso le proprie Instagram stories, ha infatti annunciato che al momento sono 18.752 gli spettatori che saranno presenti allo stadio “Renzo Barbera”. Un dato destinato a crescere nelle prossime ore.