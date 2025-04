LIVE Palermo: che successo per l’evento con Pohjanpalo! Tanti tifosi ancora in fila

L’evento con Joel Pohjanpalo è stato un vero e proprio trionfo: entusiasmo alle stelle e store Calcio & Calcetto pieno di passione rosanero! E non è finita qui: sono ancora tantissimi i tifosi in fila per incontrare il loro idolo, scattare una foto ricordo e portarsi a casa un momento speciale.

Un pomeriggio indimenticabile organizzato in collaborazione con Mizuno, che conferma – se ce ne fosse bisogno – quanto Palermo abbia già adottato Joel nel cuore della sua gente.