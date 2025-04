Palermo-Sassuolo, l’appello del club rosanero ai tifosi: “Domenica, al Barbera, facciamo rumore”

Una sfida importantissima che potrà dire tanto sulle ambizioni del Palermo. Domenica 6 aprile, allo stadio “Renzo Barbera”, i rosanero riceveranno la visita della capolista Sassuolo che, in caso di una vittoria in terra siciliana e ad un pareggio o sconfitta dello Spezia contro la Sampdoria poche ore dopo, potrebbe festeggiare il meritato e matematico ritorno in Serie A.

Per Alessio Dionisi sarà un test molto particolare per diversi aspetti: oltre ad affrontare il suo passato, il tecnico potrebbe regalare una bellissima gratificazione ai tifosi rosanero, soprattutto dopo un rapporto mai sbocciato in questa stagione, e allo stesso tempo potrebbe dare un segnale importante in ottica playoff.

Considerata l’importanza dell’appuntamento, il Palermo, attraverso i propri profili social, ha pubblicato un video per far leva sulla passione dei suoi tifosi, chiamati a raccolta per incitare la squadra in una sfida che nasconde tante insidie: “𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙢𝙤 𝙡𝙚 𝙢𝙞𝙚 𝙨𝙘𝙖𝙧𝙥𝙚 𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙨𝙚 𝙡𝙚 𝙢𝙞𝙚 𝙨𝙘𝙖𝙧𝙥𝙚 𝙨𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙗𝙚𝙣𝙚 𝙙𝙤𝙫𝙚 𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧𝙚.

Domenica, al Barbera, FACCIAMO RUMORE”.