Serie B: Spezia-Sampdoria in chiaro su DAZN

La 32esima giornata di Serie B è alle porte. Come avvenuto per ogni turno di questo campionato, DAZN trasmetterà un match in chiaro tra le dieci partite in programma. Sarà il derby ligure tra Spezia e Sampdoria a essere visibile gratuitamente sulla piattaforma streaming: bianconeri a caccia di punti per provare a tenere vive le speranze di promozione diretta, blucerchiati costretti a vincere per uscire dalle zone basse della classifica. Un derby che si preannuncia molto intenso e che sarà, dunque, possibile vederlo gratuitamente: per chi non è ancora un utente registrato su DAZN, occorrerà solamente creare un account per poi accedere alla schermata principale.

