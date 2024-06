Ragazzo, è il momento di dirsi addio: lascia la Juve a titolo definitivo | Messo in vendita e non si torna più indietro

Partenza già decisa in casa bianconera, con il calciatore che ormai è sul mercato e la società si appresta ad ascoltare le offerte.

La Juventus è un cantiere aperto. Il club torinese sta cambiando tanto, e con l’arrivo del nuovo allenatore Thiago Motta ci sono varie questioni da risolvere. La più importante riguarda di sicuro il mercato, dove verranno presi diversi nuovi innesti che siano utili al progetto tecnico dell’ex mister del Bologna.

Allo stesso tempo poi ci sarà tanto da fare anche sulle uscite, dove alcuni calciatori se ne andranno in quanto non fanno più parte del progetto. Ad uno di questi infatti è già arrivata la comunicazione ufficiale.

La società torinese infatti ha deciso di metterlo in vendita senza alcuna possibilità di permanenza, e sta cominciando a valutare le prime proposte provenienti sul suo conto che non mancano di certo.

Ecco chi lascia la Juve

La storia d’amore tra Moise Kean e la Vecchia Signora sembra giunta ai titoli di coda. Dopo che nella scorsa finestra di mercato di gennaio il centravanti è stato ad un passo dall’Atletico Madrid (trasferimento saltato a causa dell’infortunio di cui era vittima il classe 2000), questa volta dovrebbe essere quella buona per sancire l’addio del giocatore ai bianconeri. Le ultime stagioni non sono state le più fortunate per il calciatore, che avrebbe voglia di rilanciarsi altrove.

Dal canto suo poi il club non è più intenzionato a puntare su di lui. Thiago Motta ha ben altri progetti per il suo attacco, e la società lo ha già messo in vendita, facendogli capire la chiara volontà di trovargli una nuova sistemazione. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle ultime ore sono arrivate delle importanti novità.

Più di qualcuno si muove per Kean

Al momento sono due le società italiane che si sono cominciate a muovere per capire la possibilità di acquistare Kean. Stiamo parlando di Bologna e Fiorentina. Entrambe le squadre hanno cercato il giocatore già lo scorso inverno, e questa volta sono decise a farsi avanti sul serio per rafforzare i rispettivi attacchi.

Un’altra ipotesi che potrebbe prendere piede in maniera importante nel corso dei prossimi giorni invece riguarda l’Arabia Saudita, dove alcuni club sono pronti a farsi avanti ed offrirgli fior di quattrini. Questa sarebbe anche la pista preferita dalla Juventus, visto che in questo modo i bianconeri possono ottenere molti più soldi dalla sua cessione.