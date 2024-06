A me lui farebbe assolutamente comodo: Thiago Motta lo dice a Giuntoli | Un altro colpo in arrivo da Bologna

Il tecnico ha chiesto espressamente al ds di prendergli il suo pupillo, e a breve arriverà l’assalto della Vecchia Signora al giocatore.

L’era Thiago Motta alla Juventus è iniziata, e, visto che bisognerà attendere ancora parecchio prima di vedere la sua nuova squadra all’opera. Il tecnico italo-brasiliano è al lavoro sul fronte più caldo di questo periodo, ovvero quello riguardante il calciomercato. La società bianconera vuole rinforzarsi in tutti i ruoli per essere quanto più competitiva possibile il prossimo anno.

I dirigenti però, oltre ad avere delle chiare strategie sulla campagna acquisti, daranno molto peso alle opinioni del mister. Infatti l’ex rossoblù è deciso a prendere dei rinforzi mirati per dare man forte alla squadra, e tra questi ne spiccano alcuni di alto livello. Uno dei tanti giocatori che farebbe comodo al tecnico però è una sorpresa.

Si tratta di un profilo già allenato a Bologna e che Motta vorrebbe assolutamente avere con se a Torino, tanto che avrebbe comunicato questa volontà al ds Cristiano Giuntoli. Dunque si tratterebbe di un grosso affare per la Juve e soprattutto per il suo nuovo mister, desideroso di riunirsi al suo pupillo.

Ecco la richiesta del tecnico

Nella stagione scorsa uno degli elementi di maggior rilievo della sorpresa bolognese, che è riuscita clamorosamente a qualificarsi alla Champions League, è stato Alex Saelemaekers. L’esterno belga si è ritagliato uno spazio importante negli schemi di Thiago Motta, disputando un’ottima annata. Con l’addio del mister però i felsinei hanno deciso di non riscattarlo, e di conseguenza il calciatore è tornato al Milan.

Ma difficilmente il classe 1999 rimarrà in rossonero. La società milanese non punta su di lui e lo ha rimesso sul mercato, e ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus, dove secondo alcune fonti Thiago Motta starebbe spingendo forte per un suo acquisto.

La Juve prepara l’offerta

Saelemaekers sarebbe un colpo molto utile per la Vecchia Signora. E’ chiaro che il ragazzo difficilmente sarà il titolare nel suo ruolo, ma di sicuro rappresenta un’alternativa affidabile su cui il mister punta tantissimo.

Come se non bastasse poi il belga ha dalla sua il prezzo del suo cartellino, molto basso e che sta facendo ingolosire la società bianconera. Le richieste del Milan per cederlo si aggirano solo sui 10 milioni di euro, stessa cifra che il Bologna avrebbe dovuto versare nelle casse rossonere per riscattarlo.