Carrarese, Giovane: «Ci attendono otto finali. Salvezza? Ce la metteremo tutta»

Il centrocampista della Carrarese, Samuel Giovane, ha parlato ai microfoni dei nostri canali ufficiali esprimendosi sul momento del club in attesa del rientro dalla sosta di campionato:

Primo gol in B?

«Sono felice di essere riuscito a trovare il mio primo goal in Serie B dopo tre stagioni in questa categoria. Vedere quella palla entrare è stata un’emozione unica, che non dimenticherò mai, ma la speranza è certamente che possa riuscire a migliorare la confidenza con la porta, più che per una soddisfazione personale, per aiutare la squadra a raggiungere più spesso la vittoria e anche per gli obiettivi stagionali».

Quanto è importante la sosta in questo momento della stagione?

«Ritengo che questa sosta capiti nel momento più opportuno: abbiamo giocato tante partite senza stop. Questa pausa dal campionato può servirci a ricaricare le batterie, sia mentali che fisiche, per affrontare il finale di stagione. Dobbiamo sfruttare al meglio i giorni di lavoro che abbiamo a disposizione, consapevoli di avere più tempo adesso per migliorare gli aspetti sui quali abbiamo mostrato delle carenze. Quando torneremo a giocare, ci attenderanno otto finali, ma vedo una squadra motivata che sono certo che ce la metterà tutta per trovare la salvezza».