ULTIM’ORA FIGC – SABATO NON SI GIOCA: “I calciatori rossoneri sono in sciopero” | Partita rinviata a data da destinarsi

I rossoneri non scenderanno in campo - ILovePalermoCalcio.com

I rossoneri non scenderanno in campo questo sabato, ufficializzato lo sciopero: partita rinviata a data da destinarsi

Il club rossonero, nelle ultime ore, ha diramato un annuncio molto importante che, in qualche modo, ha scosso il calcio italiano. A quanto pare risulta molto difficile, se non impossibile, che la squadra scenda in campo in questo fine settimana.

Il tanto ed atteso derby, che i tifosi stanno aspettando da tempo, rischia seriamente di non disputarsi. Non è affatto un mistero che la situazione, in casa rossonera, non sia assolutamente delle migliori.

Per una serie di motivi che hanno portato gli stessi calciatori a prendere una decisione molto importante. Ad essere avvisata, di questo sciopero, anche l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) che si è schierata dalla parte degli atleti.

Nel comunicato, emanato proprio nelle ultime ore, è stato fatto presente che la situazione nel club non è affatto migliorata. Il tutto nonostante i calciatori continuino ad allenarsi e a dimostrare il proprio impegno.

Il derby non si disputerà, i calciatori non scendono in campo: le ultime

La situazione in casa Lucchese (Serie C girone B) peggiora ogni giorno che passa. I calciatori hanno dichiarato “guerra” alla società. Motivo? Il mancato pagamento degli stipendi per quanto riguarda il mese di novembre dello scorso anno. Negli ultimi mesi si è verificato il terzo cambio di proprietà che, però, non ha evitato affatto a far terminare la crisi economica della società toscana. Non è affatto finita qui visto che la situazione potrebbe peggiorare sempre di più.

Il prossimo 16 aprile, infatti, è stata fissata la scadenza. Troppo per i calciatori che, dopo essersi visti respingere le loro richieste, stanno seriamente pensando di non scendere in campo. Segno del fatto che il derby di questo fine settimana, contro il Pontedera, è a serio rischio. Segno del fatto che il futuro della squadra, sino al termine di questa stagione sportiva, si complica sempre di più. Nella nota, inoltre, è stato annunciato che l’ultimo passaggio societario non ha portato a nessun tipo di interlocuzione con la società.

Situazione sempre più caotica, l’AIC si schiera dalla parte dei calciatori

Come riportato in precedenza l’AIC ha deciso di schierarsi, anche in questo caso, dalla parte dei calciatori che non hanno ricevuto un solo euro in merito allo stipendio di novembre 2024. Né altre informazioni della nuova società. Atleti che, nonostante questa situazione antipatica, non hanno mai smesso di allenarsi ed onorare tutti gli impegni. Anche se, in questo momento, si è arrivati ad un punto di non ritorno.

Questa è una parte della nota che è stata emanata: “L‘AIC annuncia lo stato di agitazione dei calciatori professionisti tesserati della Lucchese 1905 s.r.l. e indice sin d’ora lo sciopero dei predetti calciatori per il giorno di sabato 5 aprile 2025, auspicando che il Club adempia al pagamento delle somme contrattualmente dovute per le mensilità da novembre 2024 sino a febbraio 2025, e comunque si attivi per diminuire l’inadempienza e garantire le modalità di pagamento del debito sportivo entro nel termine di venerdì 4 aprile 2025″.