Dal Barcellona… alla Lazio: capolavoro a parametro zero | Lotito fa una magia assoluta

Il presidente del club biancoceleste si è assicurato un rinforzo proveniente dalla Catalogna senza spendere nemmeno un centesimo.

E’ in corso una ferrea ricostruzione sulla sponda biancoceleste del Tevere. La Lazio infatti dopo aver risolto la questione allenatore, conclusasi con le dimissioni di Igor Tudor e l’arrivo sulla panchina di Marco Baroni, ha iniziato a muoversi sul mercato. Alcuni addii pesanti ci sono già stati, su tutti quello di Luis Alberto. Il Mago si è trasferito in Qatar dopo tanti anni, e di sicuro lascerà un vuoto difficile da colmare sia dal punto di vista tecnico che da quello della leadership.

Adesso però è il momento di pensare ai trasferimenti in entrata, e i nomi che si stanno facendo in orbita laziale sono davvero succulenti. Tra i tanti però ce n’è uno che ormai non è più una semplice idea, ma è sempre più vicino ad essere ufficialmente un nuovo calciatore degli Aquilotti.

Si tratta di un profilo importante proveniente niente di meno che da Barcellona, e per il cui passaggio nella Capitale il presidente Claudio Lotito si sta rendendo artefice di un vero e proprio capolavoro. Il giocatore in questione infatti si accaserà a Formello a parametro zero. Un colpo da capogiro dunque sia per la piazza che per il nuovo tecnico, che adesso già pregusta di utilizzarlo nel suo schieramento.

Tutto fatto per il colpo dal Barcellona

La Lazio è ormai ad un passo dal mettere sotto contratto Cristobal Munoz, centrocampista offensivo in scadenza di contratto con il club catalano. Il ragazzo, spagnolo classe 2005, ha messo in mostra delle ottime qualità, e con il suo trasferimento in biancoceleste proverà a metterle in evidenza anche a livelli più alti e non solo con i suoi pari età.

Un colpo dunque per il futuro, ma anche per il presente della squadra capitolina. Infatti non è da escludere che mister Baroni gli conceda qualche chance in prima squadra, magari proprio per rimpiazzare Luis Alberto.

Uno è andato, ora i tifosi aspettano il top player

Con l’acquisto di Munoz che è ormai in dirittura d’arrivo, adesso i supporters laziali attendono altri colpi, ma soprattutto non vedono l’ora di accogliere uno dei top player che vengono accostati.

In particolar modo parliamo di Lazar Samardzic e Mason Greenwood, due calciatori di spessore assoluto che la piazza vorrebbe vedere volentieri con la maglia biancoceleste.