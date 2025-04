Palermo Masterclass: il 14 aprile la prima lezione con Fabio Lupo, tutte le info

Una nuova iniziativa formativa sta per prendere il via nel cuore della Sicilia: si chiama Palermo Masterclass by Conference403 ed è pensata per chi sogna un futuro nel mondo del calcio professionistico.

L’inizio è fissato per il 14 aprile 2025 e il percorso, della durata di tre mesi, punta a trasformare appassionati e aspiranti professionisti in figure altamente preparate, pronte a farsi strada in un settore tanto affascinante quanto competitivo.

Il programma prevede incontri trisettimanali e una formazione intensiva a stretto contatto con professionisti di primo livello: agenti sportivi, direttori sportivi, responsabili della comunicazione, medici sportivi, giornalisti e influencer. Non solo lezioni teoriche, ma una vera e propria immersione pratica nel mondo del pallone.

Uno degli aspetti più entusiasmanti del progetto è la prospettiva concreta di accesso al mondo del lavoro: i partecipanti più meritevoli avranno l’opportunità di svolgere stage gratuiti presso agenzie di procuratori o società calcistiche. Inoltre, per alcuni, sarà possibile avviare collaborazioni dirette con Conference403, consolidando così il proprio percorso professionale.

La Palermo Masterclass è riservata ai membri associati di Conference403, con ammissione tramite colloquio individuale. Una selezione necessaria per garantire un’esperienza esclusiva e mirata, pensata per chi ha la determinazione di emergere, evitando il rischio di sovraffollamenti.

La prima lezione si terrà il 14 aprile 2025, dalle 14:00 alle 17:00, presso La Braciera in Villa – Villa Lampedusa. A inaugurare la Masterclass sarà Fabio Lupo, direttore sportivo di grande esperienza con un passato in club come Torino, Sampdoria, Palermo e Bellinzona.

Per informazioni, iscrizioni o accessi singoli alle lezioni, è possibile scrivere a:

info@palermomasterclass.com

Un’occasione imperdibile per chi vuole trasformare la passione per il calcio in una vera professione.