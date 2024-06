Se arriva l’offerta giusta, te ne puoi andare: il Bayern Monaco lo ha messo in vendita | Piace a mezza Serie A

Il club bavarese lo ha messo ormai alla porta, e diverse squadre del nostro campionato stanno pensando di piazzare il colpaccio.

Da un paio di stagioni il Bayern Monaco non è più quella macchina da guerra che dominava in patria e all’estero. Poco più di un anno fa il club bavarese è riuscito a vincere la Bundesliga solamente all’ultima giornata grazie al clamoroso ‘suicidio sportivo’ del Borussia Dortmund. Nell’annata che si è conclusa da poco invece i bavaresi non sono riusciti a riconfermarsi, complice anche un percorso eccezionale del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. La striscia dunque si è fermata a soli 11 titoli nazionali di fila.

Per questa ragione dunque Die Roten sono intenzionati a fare una specie di rivoluzione. Dopo il cambio in panchina, che contro ogni pronostico ha portato un profilo giovane e con grandi idee come Vincent Kompany, ora è il momento di fare diverse modifiche a livello di rosa. Tanti calciatori arriveranno all’Allianz Arena, ma molti altri al contrario faranno le valigie.

Tra questi c’è un top player assoluto che è stato ormai praticamente messo alla porta, il cui futuro però a sorpresa potrebbe essere in Serie A. Il giocatore in questione infatti piace a tantissime squadre del nostro campionato, che a breve si fionderanno su di lui per portarlo in Italia.

Ecco chi lascia il Bayern Monaco

Secondo alcune indiscrezioni il club bavarese ha messo da tempo alla porta Kingsley Coman. Il talento francese, da anni ormai in Baviera, è pronto a cambiare aria. La deludente stagione disputata infatti ha fatto prendere questa decisione alla società, che dunque adesso attende delle offerte sul suo conto.

Come dicevamo però queste potrebbero arrivare dalla Serie A. Sono tante le squadre che trarrebbero giovamento dall’arrivo dell’esterno offensivo transalpino, ma su tutte due in particolare sono quelle interessate: il Milan, soprattutto in caso di addio di Leao, e il Napoli, qualora invece partisse Kvaratskhelia.

Due grossi ostacoli per le italiane

Le difficoltà per arrivare a chiudere un affare del genere per Napoli e Milan sono principalmente due. La prima riguarda il prezzo del cartellino, visto che il Bayern Monaco chiede una cifra cash tra i 40 e i 50 milioni.

La seconda, che è anche quella più pesante, è invece sulla concorrenza del PSG, che, dopo averlo lanciato nel calcio che conta, vuole riportarlo a distanza di diversi anni sotto la Torre Eiffel.