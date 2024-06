TMW: “Reggiana, per la corsia sinistra si lavora per D’Orazio del Cosenza”

Dopo aver chiuso per l’arrivo di Andrea Meroni a parametro zero, la Reggiana continua a guardare in casa Cosenza, ex squadra del nuovo tecnico William Viali, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore al club emiliano sono stati accostati Idriz Voca, Giacomo Calò e Manuel Marras, ma adesso – stando a quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com – sarebbero stati avviati i contatti fra le parti per Tommaso D’Orazio, terzino sinistro classe 1990.

Continue Reading