TMW: “Modena, in chiusura l’arrivo in prestito di Idrissi”

Rinforzo in arrivo per il Modena di Pierpaolo Bisoli. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il club emiliano sarebbe pronto a chiudere con il Cagliari per Riyad Idrissi, esterni mancino classe 2005. Sotto contratto con i sardi fino al giugno 2025, con opzione a favore della società per una ulteriore stagione, nella passata stagione il giocatore firmerebbe per i canarini con la formula del prestito. Nell’ultima stagione ha ben figurato nella Primavera rossoblù con 34 presenze, 3 gol e 4 assist

