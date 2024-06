Il Cesena mette nel mirino Gianluca Lapadula per rinforzare l’attaco. L’italo-peruviano, attualmente impegnato in Copa America, è in uscita dal Cagliari: per procedere con l’operazione – riporta Gianlucadimarzio.com – servirà far quadrare i conti. Un’eventuale buonuscita da parte del club sardo potrebbe essere d’aiuto alla squadra emiliana. L’operazione resta complicata, ma il Cesena vuole provarci.

