Palermo, paura in via Lanza di Scalea: grossi rami finiscono in strada

Paura in via Lanza di Scalea dove grossi rami sono caduti invadendo la strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Lorenzo che hanno impiegato due per rimuovere i grossi tronchi e mettere in sicurezza la grossa pianta ed evitare così pericolosi crolli.

Pare che l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale sia stato necessario per gestire una situazione piuttosto urgente causata dalla caduta di grossi rami in via Lanza di Scalea a Palermo. La presenza di ostacoli così ingombranti sulla carreggiata rappresenta un serio rischio per la sicurezza pubblica, quindi è comprensibile che abbiano dovuto lavorare con urgenza per rimuovere i tronchi e assicurare la sicurezza della zona.

La restrizione della carreggiata, pur essendo un disagio temporaneo, è essenziale per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e prevenire ulteriori incidenti. E’ un buon esempio di come le squadre di emergenza collaborano per gestire situazioni del genere e mantenere la sicurezza pubblica.