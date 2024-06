Il Modena guarda in casa Como, una delle tre neopromosse in Serie A, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com, gli emiliani avrebbero messo nel mirino Tommaso Cassandro, difensore classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Bologna. Il giocatore è molto apprezzato per la sua duttilità: infatti può essere impiegato sia come centrale sia come terzino sia come mediano.

