“Errore arbitrale gravissimo: la partita va rigiocata”: ANNUNCIO UFFICIALE FIGC | Si riparte da 0-0

Decisione presa da parte della Federazione, che farà ripetere il match a causa di un errore davvero molto grave commesso dall’arbitro.

E’ stato weekend di Serie A molto polemico quello che si è da poco concluso. Sono stati tanti gli episodi dubbi che hanno caratterizzato questa giornata, soprattutto nei match che hanno visto come protagoniste le big. In Empoli Napoli il rigore dato agli azzurri ha fatto discutere parecchio.

Diverse invece le perplessità nelle altre sfide. Durante Roma Inter manca secondo alcuni un’espulsione a Cristante. In Milan Udinese ha fatto discutere sia il rosso dato a Reijnders e sia la rete annullata ai friulani al 98esimo. Anche Juventus Lazio ha lasciato strascichi, in particolare con l’espulsione di Romagnoli e con quella non data a Douglas Luiz.

Sebbene si poteva pensare che questi episodi non avrebbero portato alcune conseguenze, la realtà si è rivelata ben diversa. Un grave errore commesso dal direttore di gara infatti comporterà la ripetizione della partita. La Figc ha infatti emesso l’annuncio ufficiale, lasciando tutti senza parole. Il match ripartirà dallo 0-0 e andrà rigiocato tutto.

Decisione da non credere da parte della Figc

La scorsa settimana si è giocato in Under 17 il derby tra Pro Collegno e Olympic Collegno. A pochi minuti dalla fine, con il risultato fisso sul 2-2, gli ospiti hanno siglato il gol del vantaggio. L’esultanza provocatoria ha scatenato il caos più totale in tribuna, con i tifosi che si sono resi artefici di una vera e propria rissa.

L’accaduto ha spinto il direttore di gara a sospendere la partita. Tuttavia questa decisione non è stata affatto gradita dalla Figc, che ha preso una decisione alquanto clamorosa. La partita si dovrà ripetere e ripartirà dal punteggio di 0-0.

Errore grave da parte dell’arbitro

Secondo il giudice sportivo, il direttore di gara ha sbagliato a sospendere la gara nonostante i disordini in atto sugli spalti. Nel suo comunicato infatti si può leggere: “L’arbitro non è stato mai minacciato fisicamente, pertanto è da censurare il suo comportamento, in quanto sul terreno di gioco non vi era nessuna tensione fra i giocatori, tale da sospendere la gara”.

Di conseguenza la Figc ha optato per la decisione della ripetizione del match, che verrà rigiocato mercoledì prossimo alle ore 18.30.