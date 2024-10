Allerta meteo: “La partita non si può giocare” | Salta a pochi minuti dal fischio d’inizio

La pessima situazione meteorologica ha costretto il rinvio di una partita a pochi minuti dal suo inizio. Ecco quando verrà recuperata.

Per giocare una partita di calcio è necessario che ne sussistano tutte le condizioni ideali, anche dal punto di vista del meteo. Capita infatti che la neve, la forte pioggia, ma anche il vento o la nebbia, possano causare delle difficoltà nel corretto svolgimento delle gare.

Visto che ci stiamo avvicinando sempre di più all’inverno, è sempre più probabile che situazioni del genere si vengano a creare nel calcio italiano, e che i rischi di veder rinviare una partita siano più alti.

Ed è proprio questo che nei giorni scorsi è avvenuto in una categoria del nostro calcio. A causa dell’allerta meteo infatti la gara non si è potuta disputare, saltando a pochi minuti dal fischio di inizio. Vediamo di quale match stiamo parlando.

Match annullato per questioni meteorologiche

La situazione meteorologica nel nostro paese si sta dimostrando alquanto critica nel corso degli ultimi giorni, in particolar modo nel nord Italia. Ad esempio in Emilia Romagna erano attese forti ed abbondanti piogge, e purtroppo così è stato, tanto che si sono creati degli importanti disastri ai danni dei poveri cittadini. A risentirne poi è stato anche il mondo del calcio.

Tra le tante società ad essere rimaste vittima dei danni causati dalle precipitazioni ce n’è una di Eccellenza, il Mezzolara, che ha visto il proprio terreno di gioco sommerso d’acqua. Le immagini del campo sono assurde, tanto che sembra una vera e propria piscina. Di conseguenza per la società sarà necessario diverso tempo prima di sistemare il tutto e rendere nuovamente praticabile il terreno di gioco. E’ chiaro che le prossime uscite casalinghe della squadra saranno rinviate.

L’annuncio della società fa prevedere una lunga impraticabilità

Dopo il rinvio della partita in casa del Fossatone, per il Mezzolara sarà complicato giocare le prossime gare tra le mura amiche, già a partire da quella con il Granamica in programma sabato prossimo.

”A causa del forte maltempo che ha colpito il nostro territorio, tutte le attività sono sospese fino a nuova comunicazione. Un abbraccio a tutte le persone coinvolte”. Questo è stato il comunicato della società, che dunque non lascia presagire ad un rapido ripristino del terreno di gioco.