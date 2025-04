Settore Giovanile e Femminile rosanero: il programma del weekend

Weekend ricco di impegni per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con tante squadre pronte a scendere in campo nei rispettivi campionati, mentre la Prima Squadra Femminile osserverà un turno di sosta.

Primavera

I ragazzi di mister Del Grosso saranno impegnati nella 26ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B. I rosanero faranno visita al Perugia sabato 12 aprile alle ore 11.00 al Centro Sportivo “P. Rossi” di Perugia.

Under 17 Maschile

Impegno casalingo per l’Under 17 maschile nel campionato nazionale Serie A e B – Girone C. I giovani rosanero affronteranno il Frosinone domenica 13 aprile alle ore 15.00 al “Pasqualino Stadium” di Carini.

Under 17 Femminile

L’Under 17 Femminile, nel campionato interregionale, ospiterà il Napoli Femminile Calcio domenica 13 aprile alle ore 12.00 presso lo Sport Village Tommaso Natale.

Under 16 Maschile

Trasferta difficile per l’Under 16, che sfiderà la Roma sabato 12 aprile alle ore 15.00 al Campo “Agostino Di Bartolomei” della capitale.

Under 15 Maschile

Sempre contro la Roma, l’Under 15 rosanero scenderà in campo sabato 12 aprile, alle ore 13.00, sempre al “Di Bartolomei”.

Under 13 Maschile

Nel Torneo Esordienti Fair Play, i giovani dell’Under 13 affronteranno il Sant’Ernesto Christi Athleta sabato 12 aprile alle ore 9.30 al Campo Bonocore di Palermo.

Under 12 Femminile

Le ragazze dell’Under 12 scenderanno in campo venerdì 11 aprile, alle ore 15.00, contro il Buon Pastore al Gruppo Sportivo Don Orione, per la 2ª giornata del Campionato Pulcini 7 vs 7.