“Siamo costretti a sollevare l’allenatore dall’incarico”: ESONERATO dal presidente in persona | È finita malissimo

Decisione ufficiale da parte della società, che fa saltare la posizione del tecnico dopo gli ultimi pessimi risultati ottenuti.

Dopo la sosta nazionali i campionati sono ripresi. I risultati dell’ottava giornata di campionato hanno evidenziato in maniera anche piuttosto pesante i problemi di alcune squadra. Nello specifico in Serie A, il Lecce è uscito con le ossa rotte da questo turno, vista la pesante sconfitta incassata in casa per 6-0 in favore della Fiorentina.

Continua pure il pessimo trend del Venezia, battuto dall’Atalanta 2-0 e che è sempre più in fondo alla classifica. Nonostante il pareggio, rimane critica anche la posizione del Genoa, oltre che quella del Parma, che dopo un ottimo avvio di campionato è ormai entrato in una spirale negativa in termini di risultati.

Naturalmente gli allenatori di tutte le squadre nominate, e non solo, sono a forte rischio esonero. Le società infatti stanno facendo le loro valutazioni e non è da escludere che a breve vengano prese delle decisioni clamorose. In tal proposito il presidente di una squadra è dovuto intervenire in persona per dare il benservito al proprio allenatore, facendo finire nel peggior modo possibile la sua avventura.

Allenatore esonerato, c’è il comunicato ufficiale

Un pessimo avvio di stagione è costato caro a Pasquale Padalino, allenatore del Latina. La sconfitta di sabato pomeriggio subita in casa contro l’Altamura per 2-0 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ha portato la società a prendere la decisione di esonerare il mister. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Pasquale Padalino e il suo vice, Giuseppe Agostinone. La società desidera ringraziare mister Padalino e il suo staff per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in questo avvio di stagione, augurando ad entrambi le migliori fortune private e professionali”.

Situazione pessima per il club

In queste prime dieci giornate di campionato il Latina, che gioca nel girone C della terza serie italiana, ha ottenuto una vittoria, quattro pareggi e ben cinque sconfitte, che hanno permesso di racimolare appena 7 punti.

La squadra al momento si trova in 18esima posizione, dunque in piena zona retrocessione. Per questo dunque la società ha optato per questo cambio di guida tecnica. Staremo a vedere dunque se sortirà gli effetti sperati e se il club laziale cambierà rotta.