Pontedera-Ascoli, Corona ancora in gol: settima rete stagionale

Sta diventando uno dei volti più interessanti della Serie C: Giacomo Corona, attaccante classe 2004 ed ex settore giovanile del Palermo, ancora di proprietà dei rosanero, ha messo a segno il suo settimo gol stagionale con la maglia del Pontedera, andando a segno nella sfida contro l’Ascoli. Il giovane talento palermitano ha aperto le marcature, portando in vantaggio i toscani, poi raggiunti nel finale dai marchigiani.

Figlio d’arte – suo padre è Giorgio Corona, icona del calcio rosanero – Giacomo si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella sua prima stagione tra i professionisti, confermando quanto di buono si diceva su di lui ai tempi del vivaio. Il suo rendimento attira l’attenzione degli addetti ai lavori e fa sognare chi spera di rivederlo un giorno protagonista al “Barbera”.