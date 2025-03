CONDANNATO IN TRIBUNALE: “È in bancarotta, non ha più un €” | Dopo la Champions League vinta gli hanno rubato qualsiasi cosa

Una fine tristissima per questo calciatore, che dopo il trionfo in Champions League è finito in bancarotta condannato dal Tribunale.

Il mondo del calcio, con i suoi stipendi milionari e la vita da sogno, sembra un’oasi di ricchezza. Tuttavia, la realtà è ben diversa per molti calciatori, che si ritrovano a fare i conti con la bancarotta. Le cause di questo fenomeno sono molteplici. Innanzitutto, la cattiva gestione del denaro è un fattore determinante. Molti calciatori, soprattutto i più giovani, non hanno le competenze finanziarie per gestire patrimoni così ingenti. Spesso si affidano a consulenti poco scrupolosi o si lasciano abbagliare da investimenti rischiosi.

Lo stile di vita lussuoso è un’altra causa comune di questi fallimenti. Auto di lusso, ville, feste esclusive: le spese folli sono all’ordine del giorno. Quando la carriera calcistica giunge al termine, però, le entrate diminuiscono drasticamente, mentre le abitudini rimangono le stesse. L’assenza di una pianificazione per il futuro è un altro problema. Molti calciatori non si preoccupano di costruirsi una seconda carriera dopo il ritiro.

Allo stesso modo poi anche gli investimenti sbagliati possono portare a situazioni di questo tipo. Ed è proprio questo il caso in cui è rimasto coinvolto questo ex calciatore del Manchester United, finito appunto in bancarotta dopo una gloriosa carriera da calciatore.

Dalla gloria al fallimento

Sebbene non sia stato sempre un titolarissimo nei Red Devils, Wes Brown ha vissuto per ben 13 anni all’ombra di Old Trafford, dove ha vinto ben 5 Premier League e soprattutto due Champions League.

Come ogni calciatore, le sue entrate sono state davvero importanti. Ma a quanto pare non le ha sapute gestire al meglio, vista la situazione in cui si ritrova ora.

Troppi investimenti sbagliati

Come riportato da fanpage in un suo articolo pubblicato ad aprile del 2024, ”Un anno fa l’Alta Corte di Giustizia del Regno Unito lo ha dichiarato insolvente presentando istanza di fallimento”. Troppi investimenti sbagliati per lui dunque, che lo hanno portato allo sprofondo economico e non solo.

Infatti a causa di questi problemi anche la moglie lo ha lasciato. E la stessa aveva spiegato in un’intervista, riportata sempre da fanpage, la situazione delicata vissuta. “La gente pensa che tu abbia una vita ricca solo perché tuo marito è un calciatore, ma la gente non ha idea di dove vadano a finire quei soldi”.