“Vomito dalla mattina alla sera”: il dramma medico di Federica Pellegrini | Catastrofica diagnosi del medico

Una tragedia assoluta per la nuotatrice italiana, costretta a vomitare in continuazione: la diagnosi medica purtroppo non lascia speranze.

Federica Pellegrini è una delle figure più iconiche del nuoto italiano e mondiale. Conosciuta come “la Divina”, ha saputo imporsi non solo per i suoi successi in vasca, ma anche per il suo carisma e la capacità di reinventarsi nel tempo. Dotata di un talento naturale straordinario, ha iniziato a distinguersi giovanissima, diventando presto un punto di riferimento per l’intero movimento sportivo italiano.

Specialista dello stile libero, soprattutto nelle distanze dei 200 e 400 metri, Pellegrini ha conquistato numerose medaglie in competizioni internazionali, tra Mondiali, Europei e Olimpiadi. Ma oltre ai trionfi, ciò che l’ha sempre caratterizzata è la determinazione con cui ha affrontato sfide, delusioni e momenti difficili, dimostrando grande forza mentale.

Ed è proprio per quanto riguarda questi complicati momenti, che di recente la stessa campionessa olimpica ha dovuto affrontare una situazione terribile. La Divina infatti si era ridotta a vomitare dalla mattina alla sera, presentando un grave problema di salute, confermato poi purtroppo dalla diagnosi medica, che è stata terribile. Vediamo però nello specifico di cosa si tratta.

Lo struggente problema di salute di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini come dicevamo è sempre stata attiva su tematiche diverse rispetto a quelle sportive. Ad esempio qualche tempo fa ha voluto raccontare la sua esperienza riguardante un serio problema di salute per aiutare tante altre persone.

Si tratta di una terribile patologia alimentare, ovvero la bulimia, che l’aveva colpita qualche anno fa, e dalla quale ne è fortunatamente uscita con grande forza di volontà, ma anche con tanti aiuti esterni.

”Vomitavo tutto…”

”Il mio fisico non era più longilineo, c’è stato il cambiamento nel corpo di una donna e qualche problemino è arrivato. Da lì è crollato tutto il mio mondo. Ho sofferto di bulimia perché ho vissuto 36 anni in costume da bagno, davanti a tutti.”. Queste le sue parole riportate da Vanity Fair.

La Pellegrini ha poi concluso. ”Quando il tuo corpo ha quella fase di passaggio, da corpo di bambina a quello da donna, non ti riconosci più. Questo non riconoscermi allo specchio mi ha portato ad avere questo problema psicologico e grandissimi sensi di colpa. Mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera e poi vomitavo tutto quello che avevo mangiato”