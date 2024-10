Accendono fumogeni al Massimino: Daspo e denuncia per due ultras del Catania

Come riportato dall’ANSA la polizia ha identificato e denunciato due tifosi che, lo scorso 12 ottobre, in occasione dell’incontro di calcio Catania-Team Altamura, hanno acceso dei fumogeni nella Curva Nord dello stadio Angelo Massimino. Sono due ultras catanesi, di 31 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. I due sono stati individuati dai agenti della squadra Tifoserie della Digos della Questura di Catania grazie anche all’analisi delle immagini riprese dagli operatori della polizia scientifica. A entrambi è stato contestato il reato di possesso e accensione di materiale pericoloso. Nei loro confronti il Questore di Catania, dopo un’istruttoria curata dalla divisione polizia anticrimine, ha emesso dei Daspo per la durata di un anno

