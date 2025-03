Palermo, relax a Mondello per Le Douaron

Weekend lontano dai campi da calcio per i rosanero che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Dopo la catastrofica sconfitta subita al Barbera per 2-3 contro la Cremonese, al rientro dalla sosta i rosanero voleranno a Salerno per affrontare all’Arechi i granata di mister Breda. Questa mattina i rosanero hanno svolto la consueta seduta al CFA di Torretta, mentre nel pomeriggio i rosanero hanno potuto godersi un pò di relax. Jeremy Le Douaron ha scelto di passeggiare a Mondello, sfruttando una delle prime giornate bollenti che hanno avvolto Palermo. Il calciatore ha postato una foto, sul proprio profilo Instagram, della spiaggia. In alto la foto.

