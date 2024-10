Serie C: vittoria casalinga per il Campobasso sulla Cavese. Pari tra Picerno e Potenza. La classifica aggiornata del Girone C

La giornata del Girone C di Serie C ha regalato emozioni contrastanti, con la Casertana che è riuscita a portare a casa una preziosa vittoria contro la Cavese, mentre la sfida tra Picerno e Potenza si è conclusa con un pareggio per 1-1 dopo un acceso botta e risposta nella ripresa.

Casertana-Cavese 1-0: Bianchi regala i tre punti ai padroni di casa

La partita tra Casertana e Cavese è stata una vera battaglia tattica, con le due squadre impegnate a non concedere spazi e a giocare in modo accorto. Dopo un primo tempo equilibrato, dove nessuna delle due formazioni è riuscita a sbloccare il risultato, la partita si è accesa nella ripresa. La svolta è arrivata al minuto 77, quando Bianchi, con un colpo di testa preciso, ha portato in vantaggio la Casertana, capitalizzando un ottimo assist dalla fascia.

La Cavese ha provato a reagire negli ultimi minuti, ma la difesa della Casertana ha tenuto bene, difendendo il vantaggio con ordine e chiudendo tutti gli spazi. Con questa vittoria, la Casertana conquista tre punti importanti in ottica classifica e dimostra di essere in grado di competere contro avversari di alto livello.

Picerno-Potenza 1-1: Schimmenti e Bernardotto firmano il pari

Il derby tra Picerno e Potenza ha offerto spettacolo, con entrambe le squadre decise a fare la partita. Dopo un primo tempo combattuto ma senza reti, il Potenza ha sbloccato la partita al 55′ grazie a Schimmenti, bravo a sfruttare una palla vagante in area e a battere il portiere avversario con un preciso tiro.

Il Picerno, però, non si è arreso e ha continuato a cercare il pareggio, che è arrivato al 75′ grazie a Bernardotto. L’attaccante è stato abile a farsi trovare pronto su un cross dalla destra, insaccando di testa e riportando il risultato in parità.

Il match si è concluso con un 1-1 che riflette l’equilibrio in campo, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per cercare la vittoria, ma alla fine si sono dovute accontentare di un punto a testa. Un risultato che mantiene vive le speranze di entrambe le formazioni in ottica playoff.

Ecco la classifica aggiornata:

Benevento – 22

Catania – 18

Audace Cerignola – 18

Monopoli – 18

Picerno – 17

Giugliano – 17

Trapani – 17

Avellino – 16

Potenza – 16

Sorrento – 13

Crotone – 11

Casertana – 11

Turris – 11

Foggia – 10

Cavese – 10

Altamura – 10

ACR Messina – 9

Latina – 7

Taranto – 6

Juventus U23 – 6