Serie C: il Campobasso vince di misura, Di Stefano decide il match contro il Pineto. La classifica aggiornata del Girone B

Il Campobasso si impone per 1-0 sul Pineto grazie a un gol decisivo di Di Stefano al 63′, in una partita del Girone B di Serie C caratterizzata da equilibrio e determinazione da entrambe le squadre. Il match, giocato sul filo della tensione agonistica, ha visto i molisani sfruttare al meglio una delle poche occasioni nette della gara, portando a casa tre punti fondamentali per la loro classifica.

Primo tempo equilibrato

La prima metà della partita è stata all’insegna della prudenza e dell’equilibrio, con entrambe le squadre impegnate a studiarsi e cercare di non concedere spazi agli avversari. Il Pineto ha cercato di spingere sulle fasce, ma il Campobasso ha saputo difendere con ordine, bloccando ogni tentativo di incursione. Le occasioni da gol sono state poche e, nonostante la spinta dei padroni di casa, il risultato è rimasto fermo sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti.

Di Stefano sblocca il match al 63′

Nella ripresa, la partita si è accesa e il Campobasso ha iniziato a cercare con maggiore convinzione il vantaggio. Al 63′, l’episodio decisivo: un’azione rapida del Campobasso ha portato Di Stefano a trovarsi davanti alla porta del Pineto, dove con freddezza ha battuto il portiere avversario, sbloccando la gara. Il gol ha dato fiducia agli ospiti, che da quel momento in poi hanno gestito meglio la partita, senza concedere grandi spazi ai padroni di casa.

Il Pineto non riesce a reagire

Nonostante il vantaggio del Campobasso, il Pineto ha provato a riorganizzarsi per cercare il pareggio. Tuttavia, la difesa degli ospiti è stata solida e ha bloccato ogni tentativo dei padroni di casa di avvicinarsi alla porta. Il Pineto ha guadagnato alcuni calci piazzati e angoli, ma non è riuscito a sfruttare le occasioni, lasciando sfumare la possibilità di trovare il gol dell’1-1.

Ecco la classifica aggiornata:

Pescara – 23

Ternana – 21

Entella – 21

Arezzo – 19

Torres – 19

Campobasso – 17

Gubbio – 15

Rimini – 13

Pianese – 13

Perugia – 13

Vis Pesaro – 13

Lucchese – 12

Carpi – 11

Pontedera – 10

Sestri Levante – 9

Ascoli – 8

Pineto – 8

Spal – 7

Legnago Salus – 6

Milan U23 – 6