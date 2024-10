Serie C: reti inviolate tra Pineto e Campobasso. Pari anche in Casertana-Cavese. I risultati parziali del girone B e C

I primi tempi dei match della Serie C, disputati il 21 ottobre 2024, hanno visto una grande intensità, ma poche emozioni sul tabellino.

Nel Girone B, la sfida tra Pineto e Campobasso ha mantenuto alta l’attenzione con un gioco equilibrato. Entrambe le squadre hanno cercato di costruire azioni pericolose, ma senza concretizzare. Il Pineto ha avuto qualche occasione da calcio piazzato, mentre il Campobasso ha puntato più sul contropiede, senza però riuscire a scardinare la difesa avversaria. La gara è ancora aperta e tutto può succedere nella ripresa.

Nel Girone C, la partita tra Casertana e Cavese si è conclusa 0-0 alla fine del primo tempo. Nonostante il risultato a reti inviolate, la partita è stata combattuta, con entrambe le squadre che hanno alternato fasi di pressing e possesso palla. La Casertana ha cercato di sfruttare i cross dalle fasce, mentre la Cavese ha provato a ripartire velocemente in contropiede. Tuttavia, nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la via del gol nei primi 45 minuti.

Anche lo scontro Picerno-Potenza ha visto una chiusura del primo tempo senza reti, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. La partita è stata molto tattica, con le due squadre che hanno lottato per il predominio a centrocampo. Il Picerno ha creato qualche occasione da fuori area, ma senza impensierire troppo il portiere del Potenza, che ha gestito la fase difensiva con sicurezza.