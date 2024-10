Taranto, Campbell: «L’obiettivo è quello di arrivare in Serie A»

Mark Campbell, prossimo proprietario del Taranto, ha rilasciato una lunga conferenza stampa di presentazione. Di seguito un estratto delle sue parole, riprese da Mondorossoblu.it:

«Sono molto onorato di essere qui. Oggi mostrerò i progetti che la nostra società ha intenzione di mettere a disposizione della squadra. Cercherò di rispondere nella maniera più chiara possibile. Devo ringraziare la famiglia Giove per il benvenuto che mi ha dato, ho sempre avuto un’accoglienza molto calorosa. Noi non siamo i proprietari ma i custodi. Lavoreremo insieme per realizzare il progetto dalla durata di 18 mesi. Chiedo il supporto della città. Dietro di me c’è tutta una squadra dietro che mi seguirà nei prossimi giorni, non sono da solo. Sono a conoscenza dell’instabilità economica e finanziaria del Taranto. Il nostro progetto è quello di garantire trasparenza, solidarietà e lavoro insieme per il benessere della collettività. Deterremo il 91% delle quote societarie. Per la famiglia Giove è tempo di allontanarsi dalla società, deterranno circa l’1-2%. C’è un progetto che metteremo in atto con la società, non bisogna ragionare con una mentalità di Serie C. L’obiettivo è quello di arrivare in Serie A e per raggiungere ciò occorre il supporto di tutti, specialmente dei tifosi. Non ero consapevole della penalità che potesse sopraggiungere, abbiamo fatto di tutto per far arrivare il prima possibile il bonifico. Quest’ultimo arriverà tra qualche giorno, abbiamo un piano finanziario molto dettagliato con le relative entrate e uscite. Noi non siamo qui per fare politica, lavoreremo solo con e per la città al fine di raggiungere i nostri obiettivi».