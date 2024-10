Pescara, De Marco: «Baldini ci è entrato in testa. Ecco perchè ci siamo allenati anche da bendati»

In un’intervista rilasciata a “Rete 8“, il centrocampista del Pescara, Antonino De Marco, ha rilasciato delle parole sul tecnico Silvio Baldini:

«Col suo modo di allenare Baldini è entrato nella nostra testa, lo ascoltiamo e gli andiamo dietro. Preparazione? Con Zeman era un po’ più pesante, ma anche con questo tecnico stiamo lavorando tanto e duramente con la novità piscina e con altre nuove metodologie di allenamento. Ad esempio, eeri ci siamo allenati tutti con l’occhio bendato, non è stato facile, ma il mister ci ha detto che ci aiuta a livello visivo perché quando ricevi palla sei più concentrato nel controllo e migliori tecnicamente.

Quanto al mio ruolo, sono più una mezzala, ma mi adatto a fare il play. La maglia da titolare non è un problema perché, come dice mister Baldini, siamo tutti importanti. In totale ho segnato quattro gol e sono legatissimo alla prima realizzata fra i professionisti lo scorso anno contro il Sestri Levante, dove arrivò anche il mio secondo centro personale. Ma l’emozione provata contro il Pineto è stata unica, una gioia indescrivibile segnare sotto la curva dei nostri tifosi».