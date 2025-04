Repubblica: “Festa con i bambini per Pohjanpalo, nuovo idolo rosanero”

Un pomeriggio di festa e passione rosanero a Palermo, dove circa cinquecento tifosi si sono messi in fila davanti al negozio “Calcio & Calcetto” di via Imperatore Federico per incontrare Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo, protagonista di un evento organizzato dallo sponsor tecnico Mizuno, si è messo a disposizione dei fan per firmare maglie, palloni, cartoline e concedersi a una lunga sessione di selfie.

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, già alle 16 – orario previsto per l’arrivo del giocatore – la coda superava i cento metri, con tantissimi bambini emozionati accompagnati dai genitori. «Sono qui dalle 13», raccontava Francesco, uno dei primi in fila, pronto a tutto pur di portare a casa l’autografo del bomber.

All’arrivo di Pohjanpalo, intorno alle 16.25, l’accoglienza è stata da brividi: cori, applausi e anche i clacson degli autobus in transito hanno partecipato alla festa. Il traffico di tifosi è stato gestito con attenzione dal direttore commerciale del negozio, Vincenzo Sampino, che ha distribuito anche gadget dello sponsor tecnico per rendere l’attesa più piacevole.

Dentro il negozio, l’entusiasmo era palpabile: tra chi si era fatto personalizzare la maglia con il nome del finlandese e chi, come Matteo e Giorgio, voleva un autografo per rendere unico il proprio cimelio rosanero. Non sono mancate anche foto di famiglia e gesti di affetto, come quello del piccolo Salvatore che ha regalato una bottiglietta con il nome della figlia di Pohjanpalo, la piccola Penelope.

Il forte legame tra il bomber finlandese e la tifoseria si riflette anche nelle presenze allo stadio: ieri il Palermo ha comunicato che, tra abbonati e biglietti venduti, sono già 18.800 i tifosi che domenica riempiranno il “Barbera” per la sfida contro il Sassuolo.