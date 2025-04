Repubblica: “Un sogno a un passo. L’Athletic Palermo vede la promozione”

Un solo punto per coronare una stagione da favola. L’Athletic Palermo è a un passo dalla promozione in Serie D e domenica, nella trasferta contro l’Accademia Trapani, avrà il primo match ball per chiudere i giochi.

Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i nerorosa, attualmente a +6 sul Gela secondo in classifica, potrebbero festeggiare con due giornate d’anticipo anche soltanto con un pareggio. Un traguardo storico, costruito con una stagione di grande continuità, culminata nelle ultime sette vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta con il 2-0 rifilato al San Giorgio La Piana grazie alle reti di Mistretta e dell’ex rosanero Mazzotta.

Un finale tutto da vivere

Il Gela, fermato nell’ultimo turno dal 2-2 contro lo Sciacca, può ancora sperare teoricamente nella promozione diretta, ma solo a condizione che vinca entrambe le prossime partite e che l’Athletic le perda entrambe. In caso di arrivo a pari punti, sarebbe necessario uno spareggio su campo neutro. Uno scenario, sottolinea Geraci, decisamente improbabile vista la marcia sicura degli uomini di Raciti.

Ex rosanero protagonisti

Tra i punti fermi dell’Athletic Palermo ci sono due volti noti: Crivello e Mazzotta, ex Palermo, che stanno dando esperienza e qualità a una squadra che sente di avere il futuro nelle proprie mani.

All’andata, contro l’Accademia Trapani, arrivò una netta vittoria per 4-2 al “Favazza”, frutto delle reti di Micoli (doppietta), Raimondi e Calagna. Ora, con lo stesso spirito, Raciti chiede ai suoi la spinta finale: «Dobbiamo continuare con questo atteggiamento – ha detto –. Finché non arriverà l’aritmetica certezza, dobbiamo lottare».

Obiettivo a portata di mano

Serve soltanto un ultimo sforzo: un punto per cancellare l’Eccellenza e spalancare le porte della Serie D. «Non c’è rischio di cali di tensione – ha aggiunto Raciti –. Nelle maratone, sono gli ultimi metri quelli che fanno la differenza. E i ragazzi lo sanno».

Il traguardo è a un passo. Domenica l’Athletic Palermo può scrivere una nuova pagina della sua storia.