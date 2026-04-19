Gazzetta dello Sport: “Segna sempre Pohjanpalo, una doppietta da record. Il Palermo resta in corsa”

PALERMO – Un Palermo concreto, trascinato da un Pohjanpalo in versione dominante, conquista tre punti pesanti e blinda il quarto posto, restando agganciato alla corsa per il terzo. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il centravanti finlandese è stato il grande protagonista della serata, firmando una doppietta che lo porta a quota 23 gol stagionali, nuovo record personale in Italia. Nel racconto di Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il numero 20 rosanero ha saputo coniugare forza e tecnica, risultando decisivo nei momenti chiave della gara. Ancora una volta, Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come attorno a lui ruoti un sistema di squadra che lavora per esaltarne le qualità.

“POHJANPALO MONSTRE, IL PALERMO RESTA IN SCIA” – Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il Palermo si affida al suo bomber per restare agganciato alle posizioni alte della classifica, pur con uno sguardo ormai più concreto verso i playoff. La doppietta del finlandese, arrivata sotto gli occhi di oltre 30 mila spettatori e di ex simboli come Miccoli e Pastore, ha garantito anche la certezza aritmetica del quarto posto. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, importante anche il contributo di Rui Modesto, autore dell’assist per il raddoppio e sempre più integrato nei meccanismi di Inzaghi.





“CATENA DI DESTRA E QUALCHE BRIVIDO” – Nel dettaglio offerto da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport, la fascia destra composta da Rui Modesto e Pierozzi ha funzionato bene in fase offensiva, pur concedendo qualche spazio di troppo in copertura. Il Cesena ha provato a sorprendere con un atteggiamento aggressivo, ma come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Ashley Cole ha mostrato limiti evidenti, soprattutto in fase di finalizzazione. I numeri della nuova gestione restano infatti poco incoraggianti, con appena quattro punti nelle ultime cinque gare.

“AVVIO LETALE, POI GESTIONE” – Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport racconta di un Palermo subito incisivo, capace di passare in vantaggio al 9’ con una giocata di forza di Pohjanpalo, bravo a superare Piacentini e a battere Klinsmann con un diagonale preciso. I rosanero hanno sfiorato il raddoppio poco dopo con Le Douaron, fermato da un grande intervento del portiere. Come evidenziato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, dopo un buon avvio la squadra di Inzaghi ha attraversato una fase più interlocutoria, concedendo qualche ripartenza al Cesena, ben controllata però da Gomis.

“RIPRESA E CHIUSURA DEI CONTI” – Nella seconda frazione, secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il Palermo ha rischiato qualcosa su una ripartenza non sfruttata da Olivieri, prima di chiudere definitivamente i conti al 26’ con il secondo gol di Pohjanpalo, servito da Rui Modesto. Il finlandese ha poi sfiorato la tripletta nel finale, mentre la gara si è chiusa con qualche brivido: prima la traversa di Piacentini, poi il duro scontro tra Ranocchia e Klinsmann, con il portiere costretto al ricovero per una ferita alla testa. Come conclude Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, resta la solidità di un Palermo che continua a vincere e a credere nei propri obiettivi.