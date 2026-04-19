Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo top. Le pagelle di Palermo-Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (58)

PALERMO – Di seguito le pagelle di Palermo-Cesena secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport. Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i voti evidenziano il peso determinante del centravanti rosanero nel successo del Palermo. Le valutazioni firmate da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport confermano la solidità della squadra di Inzaghi e le difficoltà del Cesena. Ancora una volta, Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport fotografa numericamente l’andamento del match.

PALERMO (3-4-2-1):
Gomis 6,5;
Pierozzi 6,5;
Bani 6,5;
Ceccaroni 6,5;
Modesto 6,5 (dal 35’ s.t. Magnani s.v.);
Segre 6 (dal 25’ s.t Vasic 6);
Ranocchia 6,5;
Augello 6;
Le Douaron 6,5 (dal 29’ s.t. Gyasi s.v.);
Palumbo 6 (dal 29’ s.t. Giovane s.v.);
Pohjanpalo 8 (dal 42’ s.t. Corona s.v.).


Panchina: Joronen, Di Bartolo, Bereszynski, Blin, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 6,5.

CESENA (4-2-3-1):
Klinsmann 5,5;
Ciofi 6;
Zaro 5,5;
Piacentini 5,5;
Corazza 5,5 (dal 27’ s.t. Frabotta 5,5);
Bisoli 6;
Castagnetti 5,5 (dal 27’ s.t. Castrovilli 6);
Shpendi 5,5;
Berti 6,5 (dal 46’ s.t. Arrigoni s.v.);
Olivieri 5 (dal 33’ s.t. Vrioni s.v.);
Cerri 6 (dal 27’ s.t. Ciervo 5,5).

Panchina: Siano, Amoran, Wade, Guidi, Magni, Mangraviti, Francesconi.
Allenatore: Cole 5.

ARBITRO: Collu di Cagliari 6.

TOP
Pohjanpalo 8 – Una doppietta che gli consente di superare il record di gol segnati in Italia.

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