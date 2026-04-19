Repubblica: “Rosa, festa per 30mila. Cesena sconfitto con un super Pohjanpalo”

PALERMO – Vittoria pesante e carica di significati per il Palermo, che supera il Cesena e consolida il proprio cammino verso i playoff. Come racconta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, quella che doveva essere una giornata favorevole si era trasformata alla vigilia in un turno carico di pressione, dopo i successi di Venezia, Monza e Frosinone. Massimo Norrito su la Repubblica Palermo sottolinea come il 2-0 finale abbia quindi un valore ancora più importante, perché consente ai rosanero di restare agganciati alla corsa delle prime e di mantenere alto l’entusiasmo dell’ambiente. Nel racconto di Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, decisivo ancora una volta Pohjanpalo, autore di una doppietta che ha garantito il quarto posto matematico.

«POHJANPALO DECIDE, PALERMO SUBITO PADRONE» – Secondo Massimo Norrito de la Repubblica Palermo, al Palermo è bastato poco per indirizzare la gara: dopo appena nove minuti è arrivato il gol del vantaggio, il ventiduesimo stagionale del centravanti finlandese. Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la squadra di Inzaghi ha poi giocato una prima fase di gara di alto livello, sfiorando anche il raddoppio con Le Douaron, fermato da un grande intervento di Klinsmann. I rosanero hanno imposto il proprio gioco, spingendo sulle fasce e costringendo il Cesena nella propria metà campo.





«SUPREMAZIA ROSA E CESENA PERICOLOSO SOLO IN RIPARTENZA» – Nel dettaglio offerto da Massimo Norrito per la Repubblica Palermo, il Cesena si è reso pericoloso soprattutto in contropiede, trovando però sulla propria strada un attento Gomis, decisivo su Berti. Massimo Norrito su la Repubblica Palermo sottolinea come il Palermo abbia continuato a costruire occasioni, legittimando il vantaggio con le conclusioni di Le Douaron e con un colpo di testa di Pohjanpalo, entrambe non concretizzate.

«RIPRESA DI GESTIONE, CHIUDE ANCORA POHJANPALO» – Nella seconda frazione, racconta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il Cesena ha provato ad alzare il baricentro, ma il Palermo ha gestito con intelligenza per poi colpire al momento giusto. Il raddoppio nasce da un’azione corale, finalizzata ancora da Pohjanpalo su cross di Rui Modesto, per il gol numero 23 che rappresenta anche il suo record personale in Italia. Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la gara si è di fatto chiusa al 26’, con Inzaghi che ha poi gestito le forze inserendo nuovi giocatori.

«FINALE TRA BRIVIDI E FESTA» – Nel finale, secondo Massimo Norrito della Repubblica Palermo, il Palermo ha sfiorato la terza rete mentre il Cesena ha colpito una traversa con Piacentini. I titoli di coda sono stati segnati da un momento di apprensione per lo scontro tra Ranocchia e Klinsmann, con il portiere costretto a lasciare il campo in ambulanza. Massimo Norrito su la Repubblica Palermo evidenzia però come il ritorno in campo del centrocampista rosanero abbia rasserenato l’ambiente, permettendo ai tifosi di godersi una vittoria preziosa.