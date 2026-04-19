Palermo-Cesena, Pohjanpalo eletto Player of the Match dai tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (66)

PALERMO – Nessun dubbio tra i tifosi del Palermo: il migliore in campo contro il Cesena è stato Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese è stato eletto “Player of the Match” attraverso l’app ufficiale della società rosanero, confermando il grande impatto avuto nella sfida del Barbera.

Protagonista assoluto della gara, Pohjanpalo ha trascinato il Palermo con una doppietta decisiva, portandosi a quota 23 gol stagionali e firmando il suo record personale in Italia. Una prestazione dominante, che ha convinto pienamente anche il pubblico rosanero, chiamato a esprimere la propria preferenza.


Il riconoscimento assegnato dai tifosi rappresenta l’ennesima conferma del peso specifico del numero 20 nello scacchiere di Inzaghi. Non solo finalizzatore implacabile, ma punto di riferimento costante per la manovra offensiva del Palermo.

Un premio che arriva al termine di una partita vinta con autorità e che rafforza ulteriormente il legame tra Pohjanpalo e la piazza rosanero, sempre più trascinata dai suoi gol.

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