Palermo, Pohjanpalo: «Record importante, ma conta solo la Serie A»

PALERMO – Protagonista assoluto contro il Cesena, Joel Pohjanpalo si gode la doppietta ma resta concentrato sull’obiettivo finale. Ai microfoni ufficiali di palermofc.com, l’attaccante rosanero ha commentato la vittoria per 2-0 del Barbera, partendo da un pensiero per l’avversario.

«La prima cosa per me è importante: spero che Klinsmann si riprenda presto, gli auguro una buona guarigione».





Poi l’analisi della gara: «È una vittoria importante, 2-0 in casa davanti a 32.000 persone. È sempre bello giocare partite così, con questo pubblico».

Il finlandese ha poi parlato del traguardo personale raggiunto con i 23 gol stagionali, nuovo record in Italia: «Sì, è un nuovo record, ma è importante solo se ci porta in Serie A. Senza questo, non serve a niente. I gol sono importanti per la squadra e per la società».

Un momento speciale anche al momento della sostituzione, con la standing ovation del Barbera: «Mi era già successo a Venezia, ma con questa maglia è un’emozione diversa. È molto bello per un giocatore».

Infine, lo sguardo al finale di stagione: «Dobbiamo pensare solo a noi stessi, senza guardare gli altri. Abbiamo tre partite e dobbiamo provare a vincerle tutte. Saranno tre finali».

La prossima tappa sarà la trasferta contro la Reggiana: «È una partita difficile, loro lottano per i loro obiettivi. Dobbiamo arrivarci con grande concentrazione, come oggi».