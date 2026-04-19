Palermo, Pohjanpalo: «Record importante, ma conta solo la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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PALERMO – Protagonista assoluto contro il Cesena, Joel Pohjanpalo si gode la doppietta ma resta concentrato sull’obiettivo finale. Ai microfoni ufficiali di palermofc.com, l’attaccante rosanero ha commentato la vittoria per 2-0 del Barbera, partendo da un pensiero per l’avversario.

«La prima cosa per me è importante: spero che Klinsmann si riprenda presto, gli auguro una buona guarigione».


Poi l’analisi della gara: «È una vittoria importante, 2-0 in casa davanti a 32.000 persone. È sempre bello giocare partite così, con questo pubblico».

Il finlandese ha poi parlato del traguardo personale raggiunto con i 23 gol stagionali, nuovo record in Italia: «Sì, è un nuovo record, ma è importante solo se ci porta in Serie A. Senza questo, non serve a niente. I gol sono importanti per la squadra e per la società».

Un momento speciale anche al momento della sostituzione, con la standing ovation del Barbera: «Mi era già successo a Venezia, ma con questa maglia è un’emozione diversa. È molto bello per un giocatore».

Infine, lo sguardo al finale di stagione: «Dobbiamo pensare solo a noi stessi, senza guardare gli altri. Abbiamo tre partite e dobbiamo provare a vincerle tutte. Saranno tre finali».

La prossima tappa sarà la trasferta contro la Reggiana: «È una partita difficile, loro lottano per i loro obiettivi. Dobbiamo arrivarci con grande concentrazione, come oggi».

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