Palermo-Cesena, Klinsmann ko: stagione finita dopo lo scontro al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (111)

Sono più serie del previsto le condizioni di Jonathan Klinsmann dopo lo scontro nel finale di Palermo-Cesena. Come riporta il Corriere di Romagna, il portiere bianconero è ancora ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo la violenta ginocchiata subita al 94’ da Ranocchia. Il Corriere di Romagna sottolinea come, inizialmente, si temesse meno per le sue condizioni, ma gli accertamenti successivi hanno imposto maggiore cautela. Nel dettaglio fornito dal Corriere di Romagna, il giocatore è stato sottoposto a sette punti di sutura alla testa e all’immobilizzazione del collo.

«CONDIZIONI DA MONITORARE» – Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, il trauma subito, descritto come un violento “colpo della strega”, è ancora oggetto di valutazione da parte dei sanitari. Proprio per questo motivo, evidenzia il Corriere di Romagna, si è deciso di prolungare il ricovero e sottoporre Klinsmann a ulteriori visite specialistiche nelle prossime ore.


STAGIONE FINITA – La notizia più rilevante riguarda però il futuro immediato del portiere. Come evidenzia il Corriere di Romagna, al di là degli aggiornamenti clinici attesi, appare ormai certo che la stagione di Klinsmann sia terminata proprio sul campo del Barbera. Un’assenza pesante per il Cesena, impegnato nella lotta per un posto nei playoff.

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