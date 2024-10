Tensioni e crisi in casa Ascoli: bombe carta al Picchio Village

La situazione in casa Ascoli sembra deteriorarsi ulteriormente seguendo la scia di una retrocessione dolorosa nella scorsa stagione. I risultati poco incoraggianti in Serie C stanno aggravando un clima già teso, come evidenziato da recenti report su “Il Resto del Carlino”.

Secondo quanto riportato dall’edizione online del giornale, intorno alle 14:30 di ieri, mentre alcune squadre delle giovanili si apprestavano ad iniziare gli allenamenti, un gruppo di individui ha fatto irruzione nel Picchio Village, centro sportivo dell’Ascoli. Gli intrusi hanno rivolto insulti e espressioni oltraggiose nei confronti del Direttore Generale, Domenico Verdone, e del Responsabile del Settore Giovanile, Nino Nosdeo. Fortunatamente, la situazione non è degenerata e dopo alcuni minuti gli intrusi sono stati allontanati dalla struttura.

Un secondo incidente ha avuto luogo poco dopo, questa volta coinvolgendo la prima squadra durante l’allenamento. Dall’esterno del centro sportivo sono stati lanciati una bomba carta e un fumogeno. Anche in questo caso, non si sono registrate conseguenze gravi, ma l’episodio ha scosso ulteriormente l’ambiente già provato.

Le autorità sono attualmente al lavoro per investigare i due incidenti, cercando di stabilire se esista una connessione tra essi e di comprendere le motivazioni dietro questi gesti di intimidazione. La dirigenza dell’Ascoli e le forze dell’ordine stanno trattando la questione con estrema serietà, consapevoli delle possibili implicazioni di sicurezza e dell’impatto negativo sulla squadra e sull’intera comunità sportiva.

Questi eventi sollevano preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza delle strutture sportive e al benessere di giocatori e staff, mettendo in luce la necessità di rafforzare le misure di protezione e di gestire in modo efficace la tensione e la frustrazione che possono emergere in contesti sportivi particolarmente competitivi o in momenti di crisi.