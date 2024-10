Trapani, Antonini: «Qui si sta per vincere il campionato, non per arrivare secondi»

Il presidente del club siciliani ai microfoni di “trapanigranata” si è sbilanciato su quello che è l’obiettivo stagionale da raggiungere:

«Mercato? Parlare di mercato oggi è prematuro. Mancano due mesi e dobbiamo capire bene che cosa accade. Risulta evidente da come giocheremo a centrocampo.

Se giochiamo a tre – ha aggiunto – servono sei centrocampisti, ma se giochiamo a due siamo già in cinque e magari ci serve di più un esterno. Dobbiamo trovare una formula definitiva ed in funzione di quella decideremo chi comprare.

Prenderemo sicuramente il giocatore mancante, ma deve essere uno che serve. Stiamo facendo le valutazioni sui giocatori che abbiamo in rosa. Non è scontato che tutti restino. Qui si sta per vincere il campionato, non per arrivare secondi».