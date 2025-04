Roberto Baggio gonfio di lacrime | Bisogno estremo di soldi: messo in vendita anche il ricordo più caro

Dramma totale per il Divin Codino, che ha dovuto vendere anche uno dei suoi migliori ricordi per rientrare dal punto di vista economico.

In Italia il calcio è uno degli sport più seguiti, come dimostrano i tanti tifosi. A rendere possibile tutto ciò però sono stati tutti i campioni che nel corso degli anni hanno fatto appassionare sempre più gente a questa disciplina. Ci sono moltissimi grandi nomi italiani che hanno ho lasciato un segno indelebile nel nostro campionato e non solo.

Uno su tutti è Roberto Baggio, considerato uno dei migliori giocatori italiani della storia. Il Divin codino come ben sappiamo ha militato in vari club italiani. Tra i tanti troviamo Juventus, Milan e Inter. Con le sue giocate ha impressionato tutta l’Italia, ed ancora oggi molte persone si emozionano nel ricordare le sue magie. Purtroppo la sua carriera è stata condizionata da moltissimi gravi infortuni, che però non lo hanno fermato.

Ora però sembra che il Divin Codino si trovi in serie difficoltà. Purtroppo le sue condizioni economiche non sono delle migliori ed infatti questa situazione lo ha costretto ad un gesto estremo. A quanto pare il vicecampione del mondo del 94 è stato costretto a vendere un ricordo a cui era molto affezionato. Vediamo dunque qual è la sua situazione e di cosa ha dovuto privarsi Roberto Baggio.

Una rinuncia tremenda per Baggio

Come abbiamo detto in precedenza il classe 1967 ha militato in molte squadre, tra cui anche la Juventus. Proprio in quest’ultima l’attaccante ricevuto un regalo a lui molto caro. L’avvocato Gianni Agnelli ha infatti donato al campione una Fiat Punto GT del 1994.

Quest’auto è una proposta sul mercato ad un prezzo di quasi 40 mila euro. L’auto ha percorso 138mila km ed ha una colorazione oro. Una scelta dunque che, sebbene non vi siano altri segnali a tal proposito, ha lasciato pensare che Baggio si trovi in condizioni economiche precarie.

La può comprare chiunque

Nonostante il suo valore simbolico inestimabile, considerato che il precedente proprietario è stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio, il prezzo rende la vettura alla portata di tanta gente comune.

L’auto si trova attualmente in vendita su un portale online, e chiunque può provare a comprarla. Vedremo dunque quale sarà l’appassionato che avrà il piacere di girare nell’auto di Roberto Baggio.