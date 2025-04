MISTER VIENI AD ALLENARCI, PER FAVORE: Roberto Mancini chiamato a mezzanotte e mezza | La situazione è disperata

Squilla il telefono di Roberto Mancini, arriva la supplica accorata da parte della dirigenza: offerto un contratto da allenatore per salvare il salvabile.

Roberto Mancini è attualmente senza panchina. L’ex ct della Nazionale italiana maschile di calcio, artefice della straordinaria vittoria azzurra di Euro 2020, si è separato nei mesi scorsi dalla rappresentativa dell’Arabia Saudita. Un feeling realmente mai esploso, quello tra il Mancio e i vertici del calcio locale, con un divorzio giunto a seguito di risultati non troppo brillanti sui perimetri di gara.

Fermo ai box, il 60enne nelle ultime settimane pareva destinato a raccogliere l’eredità di Thiago Motta in quel di Torino. La Juventus, infatti, sembrava intenzionata a puntare su di lui per provare a raggiungere la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Tuttavia, il ruolo da traghettatore prospettato a Mancini non l’avrebbe convinto così tanto e l’affare non sarebbe andato in porto per questo motivo.

A Torino, adesso, c’è Igor Tudor, vecchia gloria zebrata, che al suo debutto ha conquistato i tre punti all’Allianz Stadium contro il Genoa di Patrick Vieira, altro ex bianconero. Quale futuro si prospetta, invece, per il tecnico di Jesi? Recentemente il suo telefono ha ripreso a squillare e si vocifera di una chiamata che sarebbe giunta addirittura dopo le 24.

Dall’altro capo della cornetta ci sarebbe stato un portavoce o un dirigente di una blasonata compagine di calcio, il quale si sarebbe rivolto a lui con i toni propri della supplica. Sì, una vera e propria preghiera per far sì che Mancini potesse dire “sì” sin da subito e prendere il timone di una squadra attualmente in lotta contro marosi ingovernabili.

ROBERTO MANCINI NUOVO ALLENATORE: telefonata durante la notte

Non stupisce che il profilo di colui che ha preceduto Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia sia tra i più ambìti dell’universo pallonaro. Il palmarès di Roberto Mancini, unito alla sua esperienza tecnica e alla sua abilità tattica, fanno di lui uno degli allenatori più desiderati a livello internazionale.

Un appeal che si sarebbe manifestato in tutta la sua potenza anche in questo caso specifico e che ora potrebbe vedere il diretto interessato ritornare ad allenare in Italia, con grandi ambizioni e un obiettivo da conseguire già nell’immediato.

Mancini torna ad allenare in Italia: contatto con la sua nuova squadra

I colleghi di Calcionews24.com scrivono che Roberto Mancini potrebbe prendere il posto di Leonardo Semplici a Genova. La Sampdoria, del resto, naviga in cattivissime acque e rischia seriamente di retrocedere in Serie C.

Uno scenario che a Bogliasco vogliono evitare con tutte le loro forze e Mancini, legato ai blucerchiati da evidenti ragioni affettive, potrebbe accettare l’incarico e provare così a garantire la permanenza in B.