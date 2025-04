“Il mio corpo non è più performante”: DOPO LA SCONFITTA SI RITIRA | Il mondo del Tennis è in lacrime

Confessione tremenda del tennista, che annuncia così il suo ritiro definitivo dal mondo di questo sport. Tutta colpa del suo corpo.

Il ritiro dall’attività agonistica è un momento cruciale nella carriera di ogni sportivo. Dopo anni di sacrifici, allenamenti e competizioni, arriva il momento di dire addio alla professione che ha segnato la loro vita. Le ragioni di questa scelta possono essere molteplici: il calo delle prestazioni fisiche, la difficoltà nel mantenere il livello competitivo, infortuni persistenti o, semplicemente, il desiderio di iniziare un nuovo capitolo.

Per alcuni, il ritiro è una decisione pianificata e serena, permettendo loro di concludere la carriera con un’ultima stagione celebrativa. Per altri, invece, può essere un evento improvviso e doloroso, magari a causa di un grave infortunio. L’aspetto psicologico gioca un ruolo fondamentale: molti atleti si trovano a dover affrontare un senso di vuoto e la necessità di reinventarsi in un mondo lontano dalle competizioni.

Detto ciò proprio per quanto riguarda i ritiri, nelle scorse ore è arrivata una clamorosa novità, che riguarda nello specifico il mondo del tennis. Il giocatore ha infatti ammesso davanti a tutti che ormai il suo corpo non è più performante come un tempo, tanto da aver deciso di ritirarsi in maniera definitiva.

Addio tra le lacrime nel mondo del tennis

Nelle scorse ore Albert Ramos Vinolas ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Il giocatore mancino dopo più di 20 anni di carriera ha infatti deciso di dire basta.

L’annuncio di questo stop è arrivato sul proprio account Instagram, dove ha specificato le ragioni che lo hanno spinto a tale scelta.

”Fine della mia carriera”

Negli ultimi mesi ho sentito che il mio corpo non è più performante ai massimi livelli e per questo è arrivato il momento di accettare la fine della mia carriera di tennista professionista. Il mio cuore vorrebbe continuare, amo il tennis e la competizione, ma la mia testa mi dice che è tutto finito e che è meglio accettarlo”.

Così Vinolas, che ha poi concluso: ”Arriveranno nuove tappe e nuove illusioni. Non mi sento pronto a specificare quale sarà la mia ultima partita di tennis, è una decisione molto difficile da prendere per me, ma quello di cui sono sicuro è che questa sarà la mia ultima stagione”.