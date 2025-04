Repubblica: “Palermo, volata play-off: obiettivo scalare posizioni”

Sette giornate alla fine della stagione regolare, ventuno punti in palio e una corsa che si fa sempre più serrata. Dopo la vittoria sul campo della Salernitana, il Palermo è rientrato stabilmente nella zona playoff, ma la classifica è corta e la battaglia è appena iniziata.

I rosanero, attualmente settimi, hanno 2 punti di vantaggio sul nono posto – il primo fuori dagli spareggi – e inseguono il quinto e sesto posto (occupati a pari merito da Catanzaro e Juve Stabia) a 4 lunghezze. Più lontana la Cremonese, quarta, a +7, posizione che garantirebbe l’accesso diretto alla semifinale playoff.

Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, in Serie B le prime due classificate vanno direttamente in Serie A (oggi Sassuolo e Pisa), mentre terza e quarta accedono alle semifinali degli spareggi. Le posizioni dalla quinta all’ottava si incrociano invece nel primo turno, in gara secca sul campo della meglio piazzata: quinta contro ottava, sesta contro settima.

Se il campionato finisse oggi, lo Spezia (terzo) aspetterebbe la vincente di Catanzaro-Cesena, mentre la Cremonese (quarta) affronterebbe chi passa tra Juve Stabia e Palermo.

Una corsa ancora apertissima

Senza lasciarsi andare troppo a proiezioni e calcoli, è chiaro che da qui alla fine saranno gli scontri diretti a decidere tutto. E il calendario del Palermo è un percorso a ostacoli: Dionisi e i suoi affronteranno in casa Sassuolo, Carrarese, Sudtirol e Frosinone, mentre in trasferta dovranno vedersela con Bari, Catanzaro e Cesena.

Fondamentale, dunque, sarà arrivare in volata nel miglior stato di forma possibile. Nonostante la pesante sconfitta interna con la Cremonese, i numeri del girone di ritorno sorridono ai rosanero: 18 punti in 11 giornate, appena due in meno del Pisa e uno in meno di Cremonese e Catanzaro. Solo il Sassuolo ha fatto meglio, con 26.

Rimpianti e prospettive

Se non ci fosse stata la rimonta subita proprio contro la Cremonese, il Palermo avrebbe oggi il secondo miglior rendimento dell’ultimo mese, al pari del Frosinone. Ma i rimpianti contano poco, e a parlare saranno solo i punti che si riusciranno a mettere in tasca da qui alla 38ª giornata.

Anche perché le altre rivali si affronteranno tra loro, e qualcosa lasceranno inevitabilmente per strada. Tra gli incroci chiave:

Catanzaro-Bari nel prossimo turno

Cremonese-Juve Stabia alla 33ª

Pisa-Cremonese alla 34ª

Cesena-Sassuolo alla 35ª

Juve Stabia-Catanzaro alla 36ª

Bari-Pisa e Cremonese-Sassuolo alla 37ª

Sassuolo-Catanzaro e Spezia-Cremonese all’ultima giornata

Un calendario da brividi, che promette emozioni, ribaltoni e sorprese fino all’ultimo secondo. Il Palermo c’è, ma deve dimostrare di esserci davvero. Sette finali per guadagnarsi il sogno.