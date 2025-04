Palermo tra le big della Serie B anche nei compensi agli agenti: oltre 2,3 milioni nel 2024

Il Palermo non investe solo sul campo, ma anche fuori. Lo confermano i dati ufficiali della FIGC, che hanno reso noto il totale dei compensi versati dai club di Serie B agli agenti sportivi nel corso del 2024. La società rosanero, con 2.315.937,36 euro spesi, si posiziona al settimo posto in questa speciale classifica, davanti a club come Pisa, Cosenza, Modena e Reggiana.

Una cifra significativa che riflette l’ambizione del club guidato da City Group, e in particolare la strategia adottata nel mercato estivo e invernale, quando sono stati portati a Palermo nomi di spessore come Emil Audero, Joel Pohjanpalo e Magnani, oltre alla conferma di elementi chiave come Brunori. Operazioni che hanno richiesto un lavoro intenso da parte degli intermediari e degli agenti, protagonisti silenziosi ma determinanti nel calcio moderno.

L’investimento sui profili giusti

I quasi 2,3 milioni di euro versati dal Palermo rappresentano un segnale chiaro: la volontà di competere ai massimi livelli per la promozione in Serie A passa anche da un mercato costruito con cura, spesso mediato da professionisti del settore. La società rosanero ha dimostrato di voler puntare su calciatori esperti, internazionali e dal rendimento assicurato, affidandosi a una rete di agenti per chiudere le trattative più delicate e complesse.

Le cifre della Serie B

In totale, le società cadette hanno speso 33.602.019,92 euro in un solo anno per i servizi di intermediazione e rappresentanza dei calciatori. Numeri che confermano quanto oggi gli agenti abbiano un ruolo sempre più centrale non solo nel chiudere gli affari, ma anche nell’indirizzare le strategie sportive dei club.

Ecco la top 10 delle spese per agenti in Serie B nel 2024:

Sampdoria – 5.059.700,00 €

Sassuolo – 4.355.970,60 €

Salernitana – 4.330.314,21 €

Spezia – 3.809.178,85 €

Frosinone – 3.263.290,00 €

Cremonese – 3.124.005,64 €

Palermo – 2.315.937,36 €

Pisa – 1.721.373,41 €

Cosenza – 1.156.457,79 €

Modena – 1.109.561,08 €