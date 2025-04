Pohjanpalo eletto “Player of the Match” dai tifosi rosanero

Nonostante la sconfitta del Palermo a Bari, Joel Pohjanpalo si è confermato ancora una volta come uno degli idoli indiscussi della tifoseria rosanero. L’attaccante finlandese, arrivato dal Venezia nell’ultima sessione di mercato, è stato infatti eletto “Player of the Match” tramite il sondaggio ufficiale lanciato sui canali social del club di viale del Fante.

Il numero 20 ha conquistato la maggioranza delle preferenze grazie all’ennesima prestazione di qualità e al gol che aveva momentaneamente riportato il risultato in parità, segnando il suo nono centro in nove partite con la maglia del Palermo. Una media realizzativa impressionante che sta alimentando sempre di più l’affetto e la stima dei tifosi nei suoi confronti.

Pohjanpalo, autentico trascinatore della squadra, si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel cuore del popolo rosanero, confermandosi un punto di riferimento importante anche nelle serate più amare come quella del San Nicola.