Primavera Palermo: sconfitta di misura per i baby rosa, a Perugia finisce 1-0

Battuta d’arresto per la Primavera del Palermo, che nella 26ª giornata del Campionato Primavera 2 è uscita sconfitta per 1-0 dal campo del Perugia. La squadra allenata da Cristiano Del Grosso ha lottato fino alla fine, ma a decidere l’incontro è stato un episodio: al 64’, infatti, Polizzi ha trasformato un calcio di rigore che ha regalato i tre punti ai padroni di casa.

Nonostante la buona organizzazione e alcune occasioni create, i rosanero non sono riusciti a trovare la via del gol, incassando così una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca ma che offre spunti su cui lavorare in vista dei prossimi impegni.