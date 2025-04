ULTIM’ORA – “È un crollo fondamentale, mi dimetto”: disastro anche per la Ferrari | Se ne va dopo l’inizio di stagione

Scoppia il caos il Formula 1: le dimissioni improvvise arrivate dopo poche settimane dall’inizio della stagione lasciano tutti senza parole. Anche la Ferrari non ci può credere.

La stagione 2025 di Formula 1 è iniziata con grandi aspettative e numerose novità, sotto tutti i punti di vista. Uno dei temi principali riguarda i piloti. Tanti di questi infatti hanno cambiato scuderia. Lewis Hamilton ha lasciato Mercedes dopo dodici stagioni per unirsi alla Ferrari. Un trasferimento storico, che ha subito infiammato il cuore dei tifosi.

Carlos Sainz è invece passato alla Williams. Mercedes ha puntato sul giovane Andrea Kimi Antonelli, proveniente dalla Formula 2, per affiancare George Russell. Red Bull ha rinnovato la sua scuderia, con Liam Lawson inizialmente al fianco di Max Verstappen. Il pilota inglese però a causa dei pessimi risultati ottenuti ad inizio stagione è stato poi sostituito da Yuki Tsunoda.

Le prime gare del campionato hanno evidenziato una competizione serrata principalmente tra McLaren e Red Bull, con la Mercedes che rimane invece più staccata. Pessimo invece l’avvio della Ferrari, che come detto aveva grandi aspettative non rispettate. Ma è proprio in quel di Maranello che nelle ultime ore sono arrivate delle ulteriori negative novità. Vediamo di quali si tratta.

Dimissioni improvvise: Ferrari sconvolta

Nel corso degli ultimi mesi diversi elementi di spicco hanno lasciato la FIA. Tra chi è stato cacciato dalla Federazione e chi invece se n’è voluto andare in autonomia, tanti profili importanti sono stati sostituiti.

E proprio nei giorni scorsi un altro scenario del genere si è presentato. Robert Reid ha infatti dato le dimissioni dal suo incarico con effetto immediato, spiegate, secondo le sue parole riportate dal portale motorsport.com, a causa di ”un crollo fondamentale degli standard di governance all’interno della Federazione”.

La preoccupazione dei piloti

”Abbiamo sempre detto, almeno io personalmente, ma anche come piloti, che lo sport è nel miglior momento della sua storia. Ci sono stati molti fattori che hanno contribuito, ma abbiamo anche bisogno di una governance forte da parte della FIA. Anche la F1 sta gestendo molto bene le sue responsabilità: stanno facendo un lavoro eccezionale”.

Queste le parole di Russell riportate sempre da motorsport.com, pilota Mercedes e direttore dell’associazione piloti, che ha poi concluso. ”Quindi non so davvero cosa pensare, ci sono tanti cambiamenti in atto ed è un po’ preoccupante, ma è una situazione che va avanti da mesi e mesi”