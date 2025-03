Giannitti: «Palermo? Ai playoff si azzera tutto»

L’Inter ha lanciato un segnale forte nella corsa allo scudetto con la vittoria contro l’Atalanta, ma per Marco Giannitti, ex direttore sportivo di Frosinone e Perugia, è ancora presto per chiudere il discorso. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il dirigente ha analizzato la situazione della Serie A e della Serie B, soffermandosi su Milan, Juve, Lazio e sulle squadre in lotta per la promozione.

Inter in fuga, ma il Napoli può ancora dire la sua

«L’Inter contro l’Atalanta ha dato dimostrazione di essere la squadra più forte, però io penso che sia ancora presto per dire che ha vinto il campionato» ha dichiarato Giannitti.

La vittoria contro la Dea è stata comunque un segnale importante: «Sì, adesso l’Inter ha un netto vantaggio sulle altre. Tre punti sono importanti. Il Napoli però è ancora dentro e può dire la sua».

Milan anonimo, Juve deludente

Giannitti non ha risparmiato critiche a Milan e Juventus, due squadre che stanno vivendo una stagione complicata: «Il campionato del Milan è stato anonimo. La Juve è una delle delusioni del campionato. Adesso da qui alla fine dovrà lottare per un posto in Champions, ma vedo una Juve che non ha equilibrio in questo momento e penso che non rientrerà nel gruppo per l’Europa che conta».

Per il futuro, i problemi sembrano essere diversi per le due squadre: «Per quanto riguarda la Juve credo sia un problema tecnico-tattico, questa squadra non rispecchia il rendimento. Al Milan invece credo abbiano le idee chiare e stanno cercando una figura chiave per il ruolo di direttore sportivo. Poi c’è il grande dilemma Leao: se rimarrà o andrà via».

Lazio altalenante, ma con qualità

Anche la Lazio sta vivendo una stagione di alti e bassi: «La Lazio ha perso l’ultima partita ma credo sia stato un fatto fisico. Comunque è una squadra di valore, costruita bene da Fabiani, che sta dando il massimo con risultati altalenanti».

Serie B: Palermo senza continuità, Pisa meglio dello Spezia

In Serie B, la lotta per il secondo posto tra Pisa e Spezia e la crisi del Palermo sono due temi caldi: «Il Pisa come squadra è superiore allo Spezia, ma il carisma di D’Angelo può fare la differenza. Per quanto riguarda il Palermo, da tutto l’anno non dà continuità di risultati. Deve prendere l’ultimo posto dei playoff e poi lì si azzera tutto».

Anche la Sampdoria ha vissuto un’annata complessa: «Con Semplici ha trovato un po’ la quadra, ma l’assenza di un calciatore come Tutino pesa».

Frosinone in ripresa grazie ai tifosi

Giannitti ha parlato anche della sua ex squadra, il Frosinone, che sta vivendo un momento positivo: «Ha ottenuto risultati positivi, la svolta l’hanno data i tifosi quando hanno compattato l’ambiente andando sotto l’hotel. Conosco il pubblico e so che può essere determinante».

Serie C: Avellino in crescita, Trapani deludente

Infine, uno sguardo alla Serie C, con il duello in vetta tra Avellino e Cerignola e la delusione Trapani: «L’Avellino è in scia anche se il Cerignola, ad eccezione della sconfitta contro il Crotone, dimostra di essere forte. Il Trapani ha fatto un mercato un po’ isterico».