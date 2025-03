Ex rosa, Brienza: «Lotta playoff aperta. In B basta poco per cambiare le cose»

L’ex giocatore del Palermo, Franco Brienza, è stato intervistato ai microfoni de “Il Nuovo Quotidiano di Puglia”, soffermandosi in particolar modo sul Bari, una delle squadre in cui ha giocato. L’ex Palermo ha anche parlato della lotta playoff di Serie B, rilasciando le seguenti parole:

« La lotta è aperta. Ci sono anche tante squadre sotto che hanno investito più del Bari, come il Palermo. In Serie B è veramente un attimo nel far cambiare le cose. La classifica è ancora cortissima, se vediamo il caso ad esempio del Frosinone che si è rilanciato»